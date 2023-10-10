رئيس اتحاد التايكوندو مشرفًا على بطولة الجائزة الكبرى بتايوان

ويُعدّ هذا الاختيار مُنجزًا للاتحاد السعودي للتايكوندو وتأكيدًا على وصوله لمؤشرات مرتفعة في مضمار التنافس الدولي، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارات.