رئيس اتحاد التايكوندو مشرفًا على بطولة الجائزة الكبرى بتايوان

عيّن الاتحادُ الدولي للتايكوندو رئيسَ الاتحاد السعودي للتايكوندو "العميد شداد العمري" مشرفًا على بطولة الجائزة الكبرى 2023، بمدينة تايوان الصينية.
يذكر أن العميد "شداد" سبق أنْ تمّ تعيينه مشرفًا على منافسات التايكوندو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونية التركية 2022.
ويُعدّ هذا الاختيار مُنجزًا للاتحاد السعودي للتايكوندو وتأكيدًا على وصوله لمؤشرات مرتفعة في مضمار التنافس الدولي، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارات.
من جهة أخرى تأهّل، ولأول مرة في تاريخ اللعبة، "4" لاعبين سعوديين في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو "Grand Prix 2023" بتايوان الصينية؛ وهم: "دنيا أبوطالب، ورياض حمدي، وفهد السميح، وعلي المبروك".