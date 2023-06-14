انطلاق برنامج معايشة المدربات في إسبانيا

انطلق برنامج معايشة المدربات في إسبانيا، ليستمر حتى يوم 23 من الشهر نفسه في مدينة ملقا الإسبانية، تحت إشراف المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية مونيكا ستاب.
يهدف البرنامج إلى رفع مستوى كفاءة المدربات الوطنيات، من خلال معايشة مدربين ومدربات محترفين دوليًا تحت جدول تدريبي مكثف عملي ونظري، وقد تم اختيار 14 مدربة حاصلة على رخص تدريبية من خلال الدورات التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
حيث تتضمن القائمة مساعدة مدربة المنتخب الوطني للناشئات تحت الـ 17 عامًا؛ نجد المجيش، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية؛ حصة السديري، عهود العماري، أميرة المسفر، مهرة المالحي، غادة سعود، شهد صالح، غادة ملحان، مرام الطويرقي، سمية سلّام، عهود يوسف، مريم بهزاد، جنى محمد، والمدربة ندى عبدالله.
وأشارت مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أ.عالية الرشيد إلى أن وجود مدربات وطنيات حاصلات على شهادات متقدمة في عالم التدريب وانخراطهم في برامج معايشة سيُسهم في رفع المستوى الفني في المملكة، وبالتالي خلق فرص أكبر لممارسة مهنة التدريب في مراكز التدريب الإقليمية للناشئات والمنتخبات الوطنية والأندية.
كما عبرت عن مدى فخرها بجميع المدربات المشاركات في البرنامج، فارتفاع نسبة أعداد المدربات أكبر دليل على مدى تطور كرة القدم النسائية في المملكة، وما تحظى به من اهتمام كبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.