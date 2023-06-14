انطلاق برنامج معايشة المدربات في إسبانيا

حيث تتضمن القائمة مساعدة مدربة المنتخب الوطني للناشئات تحت الـ 17 عامًا؛ نجد المجيش، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية؛ حصة السديري، عهود العماري، أميرة المسفر، مهرة المالحي، غادة سعود، شهد صالح، غادة ملحان، مرام الطويرقي، سمية سلّام، عهود يوسف، مريم بهزاد، جنى محمد، والمدربة ندى عبدالله.