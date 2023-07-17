مدرب الهلال "خيسوس" يكثف جرعات اللياقة والتكتيك في معسكر النمسا

طالب مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي "خيسوس"، لاعبي الأزرق في الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الاثنين، تكثيف التدريبات البدنية واللياقية، ضمن معسكر الأزرق في النمسا، في إطار تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.