مدرب الهلال "خيسوس" يكثف جرعات اللياقة والتكتيك في معسكر النمسا

طالب مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي "خيسوس"، لاعبي الأزرق في الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الاثنين، تكثيف التدريبات البدنية واللياقية، ضمن معسكر الأزرق في النمسا، في إطار تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
ونفّذ اللاعبون تطبيقات تكتيكية بالكرة وسط الملعب عبر ثلاث مجموعات، اقتصرت على لعب الكرة في مربعات صغيرة وبسرعة، ثم جرت منافسة الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة بين المجموعات الثلاث.
ويواجه الهلال نظيره دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء المقبل في ختام مبارياته التجريبية.