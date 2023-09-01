قلب الطاولة أمام الاتحاد.. الهلال يحسم الكلاسيكو بريمونتادا مثيرة

تكبَّد فريق الاتحاد الهزيمة الأولى هذا الموسم من أمام ضيفه الهلال (3-4) في قمة مباريات الجولة اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
بدأ اللقاء متكافئًا بين الفريقين مع أفضلية لفريق الاتحاد، الذي بادر بالوصول إلى مناطق منافسه في أكثر من مناسبة، نجح في إحداها في افتتاح التسجيل؛ إذ لم يهدر الاتحاد الكثير من الوقت حتى يدخل في المباراة، ويزور شباك الهلال بعد مرور 16 دقيقة فقط على البداية.
فمن هجمة منظمة نفذها لاعبو الاتحاد فيما بينهم، بعد لعبة ثنائية بين فابينيو وعبدالرزاق حمدالله، أرسلت الكرة للبرازيلي رومارينهو الذي افتتح أهداف الكلاسيكو بإنهاء جيد في شباك الحارس المغربي ياسين بونو، ولم يكن ذلك سوى البداية.
ولم يقف فريق الهلال مكتوف الأيدي، بل رد بقوة على تقدُّم الاتحاد؛ وهو ما مكّنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة قذيفة صاروخية رائعة من الصربي ألكساندر ميتروفيتش مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف الموسم على الإطلاق، وذلك في الدقيقة الـ20.
ومع مرور الوقت ازداد ضغط الاتحاديين، وظهروا أكثر إصرارًا على تسجيل هدف التقدم مجددًا، وهو ما تأتى لهم فعلاً بواسطة نجمهم الأول كريم بنزيما في الدقيقة الـ38 بعد أن حول عرضية أحمد بامسعود بكعب قدمه إلى داخل شباك.
وترجم عبدالرزاق حمدالله أفضلية فريقه بتسجيله ثالث الأهداف للاتحاد مستغلاً خطأ فادحًا من الصربي ألكساندر ميتروفيتش في تشتيت الكرة؛ ليضعها بكل ثقة داخل شباك مواطنه ياسين بونو، وذلك في الدقيقة الـ(45+8).
بلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني الذي بدأ بثلاثة أهداف لفريق الهلال، قلب بها النتيجة في الدقيقتَين (الـ60 والـ65) عن طريق نجم فريق فولهام الإنجليزي السابق ألكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.
عودة الهلال بدأها ميتروفيتش حينما استقبل عرضية مثالية من البديل ميشايل ديلغادو؛ ليرتقي فوق الجميع، ويحولها برأسه ناحية الشباك، تصدى لها غروهي في المرة الأولى، قبل أن يتابعها بقدمه في الشباك مقلصًا النتيجة إلى (3-2).
ضغط الهلال القوي أوقع دفاع الاتحاد في الخطأ؛ ليحصل أزرق العاصمة على ضربة جزاء، سجل منها ميتروفيتش الهاتريك الأول له في الدوري السعودي معدلاً النتيجة لفريقه (3-3).
هذا الهدف منح فريق الهلال دفعة معنوية قوية؛ فواصلوا ضغطهم على حارس المرمى غروهي؛ ليصلوا إلى هدفهم الرابع هذه المرة عن طريق سالم الدوسري الذي تابع رأسية ميتروفيتش في الشباك في الدقيقة الـ71.
وفيما تبقى من وقت اندفع الاتحاد نحو الهجوم بحثًا عن هدف تعديل النتيجة، في حين حاول الهلال بدوره حسم اللقاء، ولكن تسديدة مالكوم في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ردتها العارضة؛ لتنتهي المباراة بتفوق الهلال على مضيفه للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات جمعت بينهما في المسابقة.
وبهذه النتيجة ارتقى الهلال لصدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.