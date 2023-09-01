قلب الطاولة أمام الاتحاد.. الهلال يحسم الكلاسيكو بريمونتادا مثيرة

بدأ اللقاء متكافئًا بين الفريقين مع أفضلية لفريق الاتحاد، الذي بادر بالوصول إلى مناطق منافسه في أكثر من مناسبة، نجح في إحداها في افتتاح التسجيل؛ إذ لم يهدر الاتحاد الكثير من الوقت حتى يدخل في المباراة، ويزور شباك الهلال بعد مرور 16 دقيقة فقط على البداية.