"فنربخشة" التركى يرغب في التعاقد مع "سالم الدوسري" لاعب "الهلال"

يستحوذ الدولي سالم الدوسري لاعب فريق الهلال، على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، الساعية للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي فنربخشة التركي مهتمة بالتعاقد مع سالم الدوسري لاعب نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "fotomac" التركية إن فنربخشة يرغب فى ضم الدوسري لتدعيم مركز الهجوم بالفريق في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن هناك 5 أندية تنافس فنربخشة للتعاقد مع لاعب الهلال، حيث أبدى البرتغالي جورجى جيسوس مدرب فنربخشة إعجابه الشديد بلاعب الهلال الذى دربه فى وقت سابق.
وذكرت تقارير محلية أن مارسيليا الفرنسي وألميريا وفياريال الإسبانيين يرغبون في ضم سالم الدوسري، بخلاف نوتنتجهام فورست ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين أيضًا.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة سالم في الاحتراف في الملاعب الأوروبية صيف 2022، رغم أن عقده مستمر مع الهلال حتى صيف 2025.