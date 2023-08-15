أكثر من 120 مليون مشاهدة في 6 ساعات.. فيديو "نيمار" يحطم أرقام "رونالدو" على منصة "إكس"

سجل فيديو إعلان الهلال التعاقد مع النجم البرازيل نيمار دا سيلفا عدد مشاهدات قياسية على منصات التواصل الاجتماعي للنادي السعودي، وسط زخم إعلامي وجماهيري ضخم لانتقال نجم باريس سان جيرمان السابق للدوري السعودي للمحترفين.
ونشر "الزعيم" مقطع فيديو تشويقي للإعلان عن الصفقة الضخمة على منصة إكس "تويتر سابقًا"، وكتب باللغة البرتغالية: "الموهبة الرائعة التي جذبت انتباه الجميع"، فيما ظهر نيمار في المقطع يعلن تدعيمه لصفوف الهلال.
وحصد المقطع الدعائي أكثر من 120 مليون مشاهدة من جميع أنحاء العالم في نحو 6 ساعات فقط، فيما تفاعل معه بالإعجاب نحو ربع مليار متابع، بينما أعاد نشره أكثر من 125 ألفًا حتى الوقت الراهن.
وحطم فيديو "نيمار" الأرقام السابقة لمنشورات نادي النصر للإعلان عن التعاقد مع رونالدو قبل 8 شهور، إذ حققت صورة النجم البرتغالي حينذاك نحو 65 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة تقريبًا، ليستمر التنافس المحموم بين الناديين الكبيرين، ولكن في اتجاه مختلف على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن الهلال في بيان رسمي نشره على حسابه في "إكس"، إتمام التعاقد مع قائد منتخب البرازيل لمدة موسمين، الذي بدوره أبدى سعادته بخطوة الانتقال، قائلاً: "أريد كتابة تاريخ جديد، ودوري المحترفين السعودي يملك طاقة هائلة، ولاعبين ذوي جودة عالية، وينمو بشكل كبير في الوقت الحالي؛ لذا أعتقد إنه المكان المطلوب".
وأضاف: "الهلال نادٍ عملاق بجماهير رائعة، وهو الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعورًا أنه القرار المناسب لي في الوقت المناسب مع النادي المناسب، وأنا أحب الفوز، وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة فعل ذلك في السعودية مع الهلال"، وذلك وفقًا لما أورده بيان النادي.
وتفاعلت الجماهير بدورها مع التعاقد الجديد، ولا سيما عشاق "الزعيم"، الذين أبدوا سعادتهم البالغة بقدوم الموهبة البرازيلية العالمية؛ لتدعيم صفوف ناديهم في إطار سعيه لإعادة لقب الدوري، الذي غاب الموسم الماضي، لخزائن بطولاته، وغيره من البطولات التي يشارك فيها الهلال.