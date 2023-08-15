أكثر من 120 مليون مشاهدة في 6 ساعات.. فيديو "نيمار" يحطم أرقام "رونالدو" على منصة "إكس"

وأضاف: "الهلال نادٍ عملاق بجماهير رائعة، وهو الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعورًا أنه القرار المناسب لي في الوقت المناسب مع النادي المناسب، وأنا أحب الفوز، وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة فعل ذلك في السعودية مع الهلال"، وذلك وفقًا لما أورده بيان النادي.