كوريا الجنوبية تضرب موعدًا مع اليابان في نهائي كأس آسيا للناشئين

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أوزبكستان 1-0 يوم الخميس على استاد باثوم ثاني، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.