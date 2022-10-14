بدء نقل الجياد المشاركة بالبطولات العالمية الكبرى لرياضة قفز الحواجز

وأوضح ريان خريشي أن جولات لونجين العالمية في جولاتها النهائية تعتبر من أعرق بطولات العالم في قفز الحواجز وستكون أولى الفعاليات الرياضية في موسم الدرعية، مبيناً أنهم سيعملون على تنظيم بطولة جاهز الدولية لقفز الحواجز في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات قفز السعودية في ديسمبر نهاية العام الجاري.