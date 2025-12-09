في معسكره بدبي.. القادسية يتفوّق على خورفكان بثلاثية نظيفة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي فوزًا مستحقًا على نظيره خورفكان الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن معسكر القادسية المقام حاليًا بمدينة دبي الإماراتية.