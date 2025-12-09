في معسكره بدبي.. القادسية يتفوّق على خورفكان بثلاثية نظيفة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي فوزًا مستحقًا على نظيره خورفكان الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن معسكر القادسية المقام حاليًا بمدينة دبي الإماراتية.
وافتتح المدافع قاسم لاجامي التسجيل للقادسية عند الدقيقة 16، قبل أن يضيف الأورغوياني فرناندو الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، عزّز هيثم عسيري النتيجة بهدف ثالث، مؤكدًا تفوّق الفريق خلال مجريات المباراة.
وعمد المدير الفني ميشيل إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في إطار سعيه لرفع الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.