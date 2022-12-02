"رينارد": بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم.. وشكراً للشعب السعودي

أكد إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن لاعبي الأخضر بذلوا قصارى جهدهم خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، موجهاً شكره للشعب السعودي على دعمهم.
وعلق الفرنسي إيرفي رينارد، على خروج "الأخضر" من منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المدرب الفرنسي عبر حسابه في موقع تويتر: "لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم بكثير من المشاعر، شكر خاص للجماهير الحاضرة في الدوحة، ولكن أيضاً لكلّ شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم "، مضيفاً: "كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي".
وقاد هيرفي رينارد "الأخضر" إلى تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهل مشواره في مونديال قطر، قبل أن يخسر الفريق من أمام بولندا والمكسيك على التوالي.
وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين من الدور الأول، بعد أن حل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.
وتسلم رينارد تدريب المنتخب السعودي يوليو 2019، بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول، لكنه قدم عروضاً جيدة أبرزها تعادله مع إسبانيا.
ومنذ توليه القيادة الفنية للمنتخب السعودي، قاد الأخضر في 39 مباراة حتى الآن، حقق المدرب الفرنسي 20 فوزاً و10 تعادلات و9 هزائم مع الصقور الخضر، وهي نتائج دفعت الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 27 مايو الماضي إلى تمديد عقده حتى يونيو 2027.