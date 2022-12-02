"رينارد": بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم.. وشكراً للشعب السعودي

وقاد هيرفي رينارد "الأخضر" إلى تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهل مشواره في مونديال قطر، قبل أن يخسر الفريق من أمام بولندا والمكسيك على التوالي.