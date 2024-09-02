بعد رفض عَرضَين سابقين.. "الاتحاد" يحاول مرة ثالثة لضم ظهير أيسر "بورتو"

تستعد إدارة الاتحاد لتقديم عرض ثالث لنادي بورتو البرتغالي؛ من أجل التعاقد مع البرازيلي ويندرسون جالينو، ظهير أيسر بورتو البرتغالي.
وأكدت العديد من الصحف البرتغالية بالأمس، أن مسؤولي بورتو رفضوا عرضين من الاتحاد لضم جالينو؛ إذ بلغت قيمة العرض الأول نحو 40 مليون يورو، ويقدّر العرض الثاني بنحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 إضافات.
وبحسب أخبار صحيفة "ريكورد" البرتغالية صباح اليوم؛ فإن النادي السعودي سيقدم عرضًا جديدًا تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو، وسيكون من الصعب مقاومة البيع.
وذكرت صحيفة "ABola" بالأمس، أن أندريه فيلاس بواش رئيس الفريق رفض عروض الاتحاد؛ لحاجة الفريق للاعب متعدد المواهب؛ حيث إن ذلك سيكون خسارة كبيرة للفريق.
ويرتبط جالينو البالغ من العمر 26 عامًا بعقد مع نادي بورتو حتى يونيو 2028، وهو محمي بشرط جزائي قدره 60 مليون يورو.
وطالبت جماهير الاتحاد في الساعات القليلة الماضية، إدارة العميد بالتعاقد مع جالينو، لحاجة الفريق لظهير مثله؛ حيث دشنت الجماهير هاشتاج "خلّصوا مع جالينو".
وسجل اللاعب البرازيلي منذ بداية الموسم الجديد 5 أهداف في 5 مباريات، على الرغم من أنه لعب في المباريات الأخيرة كظهير أيسر.