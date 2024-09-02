بعد رفض عَرضَين سابقين.. "الاتحاد" يحاول مرة ثالثة لضم ظهير أيسر "بورتو"

وأكدت العديد من الصحف البرتغالية بالأمس، أن مسؤولي بورتو رفضوا عرضين من الاتحاد لضم جالينو؛ إذ بلغت قيمة العرض الأول نحو 40 مليون يورو، ويقدّر العرض الثاني بنحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 إضافات.