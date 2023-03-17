السويدي إيساك يقود نيوكاسل لفوز ثمين على نوتينغهام فورست

حقَّق فريق نيوكاسل فوزًا مثيرًا على مضيفه نوتينغهام فورست بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة، وذلك على ملعب "سيتي جراوند" في افتتاح الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدَّم أصحاب الضيافة أولاً عن طريق المهاجم النيجيري أمانويل دينيس منذ الدقيقة الـ26. وقبل دخول الفريقين الاستراحة نجح فريق نيوكاسل في تعديل النتيجة عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيساك في الدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط الأول.
ومع غروب شمس المباراة عاد المهاجم السويدي ألكسندر إيساك ليمنح فريقه نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ(90).
وهذا الفوز الثاني على التوالي لنيوكاسل بعد أن شهدت مبارياته الخمس السابقة بالدوري ثلاثة تعادلات متتالية وهزيمتَين.
أما نوتينغهام فورست فقد تلقى الهزيمة الرابعة مقابل تعادلين خلال آخر ست مباريات له في الدوري.
وبهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس متأخرًا بنقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع، في حين توقف رصيد نوتنغهام فورست عند 26 نقطة في المركز الـ14.