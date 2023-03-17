السويدي إيساك يقود نيوكاسل لفوز ثمين على نوتينغهام فورست

حقَّق فريق نيوكاسل فوزًا مثيرًا على مضيفه نوتينغهام فورست بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة، وذلك على ملعب "سيتي جراوند" في افتتاح الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.