عبدالله عطية يُتوَّج باللقب في بطولة "فاموس" للتنس

تمكَّن لاعب التنس الشاب عبدلله عطية من التتويج بلقب بطولة "فاموس" المفتوحة للتنس لشهر مايو الجاري؛ وذلك بعد فوزه على منافسه محمد الغامدي في مجموعتين دون رد، بواقع (6-0) و(6-3).
شارك في البطولة التي تنظمها أكاديمية فاموس للتنس في مدينة جدة 32 لاعبًا من عشاق اللعبة من غير المحترفين.
وتعد أكاديمية فاموس أول أكاديمية للتنس في المنطقة الغربية تتخصص في تدريب الهواة، وتُقدم لهم ملاعب مظللة وبرامج تدريب احترافية من قِبل مدربين معتمدين.
ويُعد عبدالله عطية من شباب اللعبة الواعدين، الذين فازوا بعدد من بطولات الهواة على مستوى مدينة جدة، ومن المتوقع أن يكون من الأسماء المرموقة في السنوات المقبلة في عالم التنس بعد أن سلك أول طريق الاحتراف من خلال التحاقه بالنادي الأهلي السعودي.