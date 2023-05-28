عبدالله عطية يُتوَّج باللقب في بطولة "فاموس" للتنس

ويُعد عبدالله عطية من شباب اللعبة الواعدين، الذين فازوا بعدد من بطولات الهواة على مستوى مدينة جدة، ومن المتوقع أن يكون من الأسماء المرموقة في السنوات المقبلة في عالم التنس بعد أن سلك أول طريق الاحتراف من خلال التحاقه بالنادي الأهلي السعودي.