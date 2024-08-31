الندية والحماس بانتظار "ختامية" مهرجان ولي العهد للهجن

وقال لـ"سبق" طالب بن راشد المري، محلل الهجن: "حسب ما شاهدناه من تنافس واستعداد في الأشواط التمهيدية من جميع الشعارات المشاركة من دول الخليج، وتسجيل تواقيت زمنية مميزة، وكثرة الإقبال على أشواط المهرجان، فإن ذلك يعتبر دليلاً قاطعًا يجعلنا نتأكد أن منافسات الأشواط الختامية ستكون قوية بين المشاركين من مواطنين ومؤسسات، وسوف يحضر معها الندية، وتقديم مستويات تليق باسم المهرجان الكبير الذي يحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع، اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطال الله في عمره".