الندية والحماس بانتظار "ختامية" مهرجان ولي العهد للهجن

مع انطلاق المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة يوم غد، الذي يُنظِّمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن في محافظة الطائف، كشف عدد من مُلاك الهجن عن أن المرحلة الختامية من مهرجان ولي العهد ستشهد تنافسًا نديًّا؛ لأهميتها في كسب الناموس، ومضاعفة فرص التشرف بالسلام على راعي الحفل لاستلام الجوائز.
وقال لـ"سبق" طالب بن راشد المري، محلل الهجن: "حسب ما شاهدناه من تنافس واستعداد في الأشواط التمهيدية من جميع الشعارات المشاركة من دول الخليج، وتسجيل تواقيت زمنية مميزة، وكثرة الإقبال على أشواط المهرجان، فإن ذلك يعتبر دليلاً قاطعًا يجعلنا نتأكد أن منافسات الأشواط الختامية ستكون قوية بين المشاركين من مواطنين ومؤسسات، وسوف يحضر معها الندية، وتقديم مستويات تليق باسم المهرجان الكبير الذي يحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع، اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطال الله في عمره".
ومن جهته ذكر لـ"سبق" صالح محمد الكربي، أحد مُلاك الإبل: "في البداية نتفاخر به كمهرجان عالمي، وأرقام قياسية، تُسجَّل لأول مرة في تاريخ الهجن من ناحية الصفقات المليونية، وأرقام المشاركات. أما بالنسبة للأشواط الختامية فمُلاك الهجن مستعدون لذلك منذ وقت؛ فهي ذروة السنام؛ لكون الجوائز محفزة، والأعداد كبيرة، ولن يشارك فيها إلا المطية المصنفة؛ لتكون مؤهلة للأشواط الختامية، التي تعد المحك الرئيسي؛ إذ إن جوائزها مشجعة ومنتَظَرة بشغف من الجميع".