"النصر" يقدم عرضًا لنادي "سانت إتيان" الفرنسي لضم الغابوني "دينيس بوانغا"

دينيس بوانغا يلعب فى مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 27 عامًا وانضم لنادي سانت إتيان منذ 2019، وبدأ مسيرته الاحترافية فى مع نادى إس أو مايني ثم انتقل في 2011 إلى نادي لومان، ولعب 249 مباراة خلال مسيرته مع كرة القدم، استطاع تسجيل 74 هدفًا، وصنع 31 تمريرة حاسمة لزملائه..