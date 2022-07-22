"النصر" يقدم عرضًا لنادي "سانت إتيان" الفرنسي لضم الغابوني "دينيس بوانغا"

كشف موقع"lekongossa" الفرنسى أن نادي النصر قدم عرضًا مغريًا لنادى سانت إتيان الفرنسي، من أجل التعاقد مع الغابوني دينيس بوانغا لاعب الفريق .
وقال الموقع الفرنسي إن نادي النصر مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 8 ملايين يورو لانتقال اللاعب الغابوني خلال الموسم الجارى.
دينيس بوانغا يلعب فى مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 27 عامًا وانضم لنادي سانت إتيان منذ 2019، وبدأ مسيرته الاحترافية فى مع نادى إس أو مايني ثم انتقل في 2011 إلى نادي لومان، ولعب 249 مباراة خلال مسيرته مع كرة القدم، استطاع تسجيل 74 هدفًا، وصنع 31 تمريرة حاسمة لزملائه..
واستدعي اللاعب الغابوني لأول مرة لمنتخب الغابون لكرة القدم في مباراته أمام منتخب موريتانيا فى 2016، كما انضم لقائمة منتخب الغابون في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.