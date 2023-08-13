الاتحاد في مهمة الدفاع عن اللقب.. النصر والهلال لتدشين انطلاقة قوية

تختتم مساء اليوم الاثنين مواجهات الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة أربع مباريات نارية حيث ستشهد تدشين رباعي المقدمة في الموسم الماضي انطلاق مبارياتهم بالمسابقة.
يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه أبها في مباراة يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة السادسة مساءً.
يبحث الضيوف عن تحقيق فوز يعيد الثقة لهم، من أجل استعادة توازنهم ومداواة جراحهم سريعاً عقب خسارتهم نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية من أمام الغريم التقليدي النصر.
وينتظر مدرب الأزرق "خيسوس "عمل كبير في مباراة اليوم حيث يقع على كاهله إعادة الثقة للاعبين من خلال تحضيرهم نفسياً وبدنياً للقاء، إذ يعلم أن أي انتكاسة جديدة ستعمل على توليد المشاكل منذ البداية داخل صفوف الفريق هو في غنى عنها.
في المقابل يسعى فريق أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور إضافة للحالة المعنوية للاعبي الفريق الضيف للخروج بنتيجة إيجابية.
يخوض فريق الرائد امتحاناً قوياً حينما يستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة فريق الاتحاد بطل النسخة الماضية، عند الساعة السادسة مساءً.
يتطلع حامل اللقب إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية رحلته للدفاع عن لقبه حتى يرضي جماهيره الغاضبة على ضياع لقب بطولة الملك سلمان للأندية العربية.
أصفر جدة بات يمتلك العناصر القادرة على إيجاد الحلول المناسبة وصناعة الفرق في أي مباراة بعد أن أبرم صفقات عالمية كبيرة في الانتقالات الصيفية الحالية.
في حين يأمل فريق الرائد الخروج بأقل الأضرار أمام كتيبة البرتغالي نونو سانتو المدججة بالنجوم، فالتعادل وخطف نقطة من فم ضيفه يعد إيجابياً لرائد التحدي.
يلتقي فريق النصر نظيره الاتفاق على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد عند التاسعة مساءً.
يدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعدما توج بلقب بطولة الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، صحيح أن لاعبيه لم ينالوا القسط الكافي من الراحة فهم يعانون من ضغط كبير في المباريات بالآونة الأخيرة إلا أنهم يمتلكون الخبرة الكبيرة لتسير المباراة نحو بر الأمان.
أما أصحاب الضيافة سيدخلون المباراة بدافع ورغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما أبرموا صفقات كبيرة في "الميركاتو الصيفي" من أجل إسعاد جماهيرهم.
يستضيف فريق الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الأخدود في آخر مباريات الجولة وذلك عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
يطمح الشباب في تحقيق نتيجة كبيرة لكي يبرهن للمنافسين أنه سيكون نداً قوياً من جهة ولمحو خيبة ضياع الحلم بالتتويج بالبطولة العربية بعد أن قدم الفريق أداء كبيراً فيها مكنه من الوصول للمربع الذهبي قبل توديعها على يد جاره الهلال.
في المقابل يبحث الوافد الجديد عن ترك بصمة من خلال تقديم أداء قوي يثبت فيه للخصوم أن تواجده بين الكبار مستحق.