الاتحاد في مهمة الدفاع عن اللقب.. النصر والهلال لتدشين انطلاقة قوية

وينتظر مدرب الأزرق "خيسوس "عمل كبير في مباراة اليوم حيث يقع على كاهله إعادة الثقة للاعبين من خلال تحضيرهم نفسياً وبدنياً للقاء، إذ يعلم أن أي انتكاسة جديدة ستعمل على توليد المشاكل منذ البداية داخل صفوف الفريق هو في غنى عنها.