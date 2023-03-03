الشباب يتطلع لتضييق الخناق على المتصدر.. والتعاون يأمل العودة لسكة الانتصارات

وبالرغم من أن الفريق سيفتقد العديد من أهم عناصره، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، والهداف كارلوس جونيور، وسعيد الربيعي، إلا أن المدرب الإسباني مورينيو يعول كثيرًا على تألق هتان باهبري وفهد المولد وباقي العناصر لقيادة الفريق نحو تحقيق المطلوب، وحصد ثلاث نقاط جديدة.