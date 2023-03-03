الشباب يتطلع لتضييق الخناق على المتصدر.. والتعاون يأمل العودة لسكة الانتصارات

يُسدَل اليوم السبت الستار عن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/ 202م بإقامة مباراتَيْن، نتائجهما سيكون لها تأثير قوي على الفرق المتنافسة لتحسين مراكزها في جدول الترتيب.
يحل التعاون خامس الترتيب بـ31 نقطة ضيفًا ثقيلاً على فريق ضمك صاحب المركز التاسع بـ22 نقطة على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط عند تمام الساعة الرابعة عصرًا.
يبحث الضيوف عن استعادة توازنهم لوقف مسلسل نزيف النقاط المتواصل للجولة الثالثة على التوالي، والعودة لسكة الانتصارات من أجل اقتحام قائمة الأربعة الكبار قبل ملاقاة الهلال منافسه على المركز الثالث في الجولة القادمة.
وفي المقابل يسعى فريق ضمك لتضميد جراحه، وإيقاف هدر النقاط، واستعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولات الأربعة الأخيرة؛ لمصالحة جماهيره، وتحسين مركزه في جدول الترتيب.
يستضيف الشباب الثالث بـ40 نقطة نظيره العدالة صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بـ13 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ8:30 مساء.
يتطلع أصحاب الضيافة إلى تحقيق فوزهم الخامس تواليًا والـ13 في المسابقة؛ لتضييق الخناق على المتصدر والوصيف؛ للمحافظة على آمالهم في السباق نحو اللقب، وأيضًا لمحو خيبة الخروج القاري من الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري.
وبالرغم من أن الفريق سيفتقد العديد من أهم عناصره، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، والهداف كارلوس جونيور، وسعيد الربيعي، إلا أن المدرب الإسباني مورينيو يعول كثيرًا على تألق هتان باهبري وفهد المولد وباقي العناصر لقيادة الفريق نحو تحقيق المطلوب، وحصد ثلاث نقاط جديدة.
في حين يأمل فريق العدالة مواصلة انتفاضته في الجولتَين الأخيرتَين؛ لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، ستُحسن من ترتيب الفريق، وتُقربه من الخروج من مناطق الهبوط.