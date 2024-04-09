مدرب الهلال "خيسوس": لدينا أفضل مدافعين.. و"رونالدو" يفقد السيطرة على نفسه

وزاد "خيسوس": "هذا قدر الهلال أن ينافس على كل البطولات، وهذا ما يحدث للفرق الكبيرة في العالم؛ يكون جدولها ممتلئًا بالمباريات، لكنْ أنا ولاعبو الفريق معتادون على ذلك".