مدرب الهلال "خيسوس": لدينا أفضل مدافعين.. و"رونالدو" يفقد السيطرة على نفسه

شدّد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال، على أن أداء الفريقين بالشوط الأول كان متساويًا، ولكن بالشوط الثاني سيطر فريقه على للمباراة؛ مما أدّى إلى الفوز.
وتأهّل الهلال، مساء أمس، إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة "2/ 1"، ضمن منافسات دور نصف النهائي.
وأضاف المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "توقّعنا أن يقوم النصر بتغيير طريقة لعبه، وهذا ما حدث بالفعل، ونحن نملك أفضل مدافعين: كوليبالي، والبليهي، ومن الصعب اللعب أمامهم".
واستطرد خيسوس قائلًا: "رونالدو سيظلّ أحد أهم لاعبي العالم، هو لم يعتَدْ في مسيرته على الهزائم؛ ولذلك قد يفقد أحيانًا سيطرته على نفسه".
وتابع مدرب الهلال: "واجهْنا فريقًا لديه عناصر معروفة على مستوى العالم، لكننا هناك فوارق في الناحية الجماعية بيننا وبينهم، بالإضافة إلى قوتنا البدنية الأعلى بالشوط الثاني".
وزاد "خيسوس": "هذا قدر الهلال أن ينافس على كل البطولات، وهذا ما يحدث للفرق الكبيرة في العالم؛ يكون جدولها ممتلئًا بالمباريات، لكنْ أنا ولاعبو الفريق معتادون على ذلك".
وأتمّ المدرب حديثه: "مباراة الهلال والنصر شهدت أجواء رائعة جدًّا، عكست مستوى الكرة السعودية المتميز".