كارتيرون يرفع من درجة تحضيرات الاتفاق للمرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد

رفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من درجة تحضيرات المرحلة الأولى خلال التدريب الذي أجري مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب نادي القادسية ، يأتي ذلك ضمن استعدادات فارس الدهناء للموسم الجديد 2022 / 23.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية مكثفة من خلال الجري عبر 4 مجموعات، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب من 4 أشواط تمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز.
يُذكر أن فارس الدهناء يستعد خلال مرحلته الأولى قبل المغادرة يوم الأحد 24 يوليو القادم لمعسكره الخارجي بتركيا ضمن المرحلة الثانية الإعدادية لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022 / 23.