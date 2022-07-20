كارتيرون يرفع من درجة تحضيرات الاتفاق للمرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية مكثفة من خلال الجري عبر 4 مجموعات، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب من 4 أشواط تمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز.