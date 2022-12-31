رئيس النصر سابقًا "فيصل بن تركي": شكرًا ولاة أمرنا.. بلادنا الغالية اختيار أول للكثير في العالم للعمل بها والعيش فيها

قدم رئيس نادي النصر "السابق" الأمير فيصل بن تركي، الشكر لولاة الأمر، على الدعم الكبير، الذي تحظى به الرياضة السعودية، حتى أصبحت حاضرة، بل ومحققة للإنجازات على مختلف الأصعدة.
وعن صفقة نادي النصر الأخيرة، والتعاقد مع النجم البرتغالي الكبير "كريستيانو رونالدو"، قال الأمير فيصل، خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "نشكر هذه الدولة العظيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملهم على جعل بلادنا الغالية اختيارًا أولًا للكثير في العالم للعمل بها والعيش فيها والمثال الحي قدوم رونالدو لنصرنا الغالي".