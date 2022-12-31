رياضة

رئيس النصر سابقًا "فيصل بن تركي": شكرًا ولاة أمرنا.. بلادنا الغالية اختيار أول للكثير في العالم للعمل بها والعيش فيها

قال إن المثال الحي هو التعاقد مع "رونالدو"