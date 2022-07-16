النصر يواجه لاس بالماس في معسكره بإسبانيا

وستكون مباراة لاس بالماس ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق النصراوي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في الـ25 من أغسطس المقبل.