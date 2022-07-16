رياضة
النصر يواجه لاس بالماس في معسكره بإسبانيا
كشف نادي لاس بالماس الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني، عن خوض مباراة تجريبية أمام فريق النصر الأول لكرة القدم في الـ29 من يوليو الجاري، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي المقبل.
وقال النادي الإسباني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه سيلاقي النصر في مباراة ودية يوم 29 يوليو الجاري على ملعب لاكوينتا لكرة القدم في الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا.
ويعد ملعب لاكوينتا أحد ملاعب التدريب بمركز ماربيا لكرة القدم، والذي يحتضن معسكر النصر بداية من 21 يوليو الجاري، ولمدة 22 يومًا.
وستكون مباراة لاس بالماس ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق النصراوي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في الـ25 من أغسطس المقبل.