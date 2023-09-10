هل يكون "المعيوف" السبب في رحيل "غروهي" عن صفوف "الاتحاد"؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد أن الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي قد يكون الأقرب للرحيل عن قلعة النمور.
وتأتي أنباء اقتراب "غروهي" من الرحيل بعد تعاقد إدارة الفريق مع عبدالله المعيوف القادم من الهلال.
وتعاقد نادي الاتحاد مع المعيوف صاحب الـ36 عاماً، حارس مرمى نادي الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وكان "غروهي" قد انضم إلى صفوف الاتحاد في 2019، قادماً من نادي غريميو بورتو أليغرينزي البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.
ويملك الاتحاد بخلاف هؤلاء الأربعة خمسة أجانب آخرين هم: كورنادو ورومارينهو ومارسيلو فروهي ولويز فيليبي وعبدالرزاق حمد الله، وستكون إدارة الفريق مطالبة برحيل أحد الأجانب.