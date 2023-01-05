اتحاد القدم: السوبر السعودي في موعده الجديد.. 26 يناير "الجاري"

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تم تغيير مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، على أن يلعب النهائي في وقته المحدد مسبقًا في الـ29 من يناير الجاري.
وحدد الاتحاد الـ26 من الشهر الجاري موعدًا لمباراتي نصف النهائي بدلًا عن الـ25 من الشهر ذاته.
وأوضح الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موعد التواصل الاجتماعي أن تغيير مواعيد نصف نهائي بطولة السوبر جاء بناءً على تعديل مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
ويدشن المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي، الخميس 26 يناير، في تمام السادسة مساءً بلقاء الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر عند الساعة التاسعة مساءً، في اليوم ذاته على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي يحتضن أيضًا المباراة النهائية.