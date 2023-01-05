اتحاد القدم: السوبر السعودي في موعده الجديد.. 26 يناير "الجاري"

ويدشن المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي، الخميس 26 يناير، في تمام السادسة مساءً بلقاء الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر عند الساعة التاسعة مساءً، في اليوم ذاته على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي يحتضن أيضًا المباراة النهائية.