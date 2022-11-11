الصالة الخضراء بالرياض تستضيف مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™

وأضاف: "إذ تواصل تقديم لحظات ساحرة لهواة كرة القدم، سوف تحضر كوكا-كولا كأس العالم الأصلية إلى جدّة والرياض والدمام يومي 11 و12 نوفمبر، وذلك في إطار الجولة التي تنظمها الشركة لمنح آلاف المشجعين فرصة مشاهدة الكأس عن قرب، وإضافةً إلى ذلك، سوف يستضيف مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الرياض مجموعة رائعة من الكرات الرسمية لكأس العالم التي استخدمت في بعض البطولات الأكثر إثارة وتشويقًا على الإطلاق حيث سيظهرون في استعراض أديداس لتاريخ الكرة الرسمية للمونديال.