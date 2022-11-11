الصالة الخضراء بالرياض تستضيف مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™

سيتمكّن الآلاف من جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية من مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، ضمن مهرجان المشجعين الدولي FIFA Fan Festival™ برعاية كوكا-كولا وبتجربة فريدة من نوعها في مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالة الخضراء" في العاصمة الرياض.
ومن المنتظر أن يكون المجمع الوجهة الرئيسية لجميع عشاق كرة القدم الراغبين في الاستمتاع بأجواء المونديال الحماسية، حيث يتسع المجمع لأكثر من 3,500 مشجّع لمشاهدة مباريات كأس العالم "قطر 2022" على شاشة عملاقة محيطة بمقاعد مصمّمة على شكل مدرّج ملعب. كما ستكون هناك تشكيلة واسعة من المطاعم والأماكن الترفيهية، بما في ذلك عروض موسيقيّة يقدّمها فنّانون سعوديون.
ويأتي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الرياض ضمن شراكة وثيقة بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة كوكا-كولا لجلب الطاقة والإثارة للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم إلى السعودية وتوحيد الجماهير للاحتفال بسحر وشغف اللعبة.
وصرّح الرئيس التنفيذي للأعمال في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، رومي جاي: "نحن متحمّسون جدًا للشراكة مع كوكا-كولا بهدف توفير أجواء المونديال المليئة بالحيويّة والإثارة لجماهير كرة القدم في الرياض. فهذا الحدث الأكثر متابعةً حول العالم سوف يجمع بين أفضل ما في كرة القدم والموسيقى والثقافة، ما يخلق لحظات وتجارب لا تُنسى لدى جماهير كرة القدم خارج قطر."
من جانبه قال نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في كوكا-كولا، تولغا سيبي: "يعتبر مهرجان المشجعين الدولي FIFA Fan Festival™ برعاية كوكا-كولا في الرياض مثالاً رائعًا آخر على التزام كوكا-كولا بتقديم تجارب مذهلة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة. ويأتي بعد حملة تواصل وتسويق قمنا بإجرائها في المملكة العربية السعودية وتم خلالها منح الآلاف من الجماهير فرصًا للفوز بتذاكر لحضور المونديال."
وأضاف: "إذ تواصل تقديم لحظات ساحرة لهواة كرة القدم، سوف تحضر كوكا-كولا كأس العالم الأصلية إلى جدّة والرياض والدمام يومي 11 و12 نوفمبر، وذلك في إطار الجولة التي تنظمها الشركة لمنح آلاف المشجعين فرصة مشاهدة الكأس عن قرب، وإضافةً إلى ذلك، سوف يستضيف مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الرياض مجموعة رائعة من الكرات الرسمية لكأس العالم التي استخدمت في بعض البطولات الأكثر إثارة وتشويقًا على الإطلاق حيث سيظهرون في استعراض أديداس لتاريخ الكرة الرسمية للمونديال.
كما ستكون هناك حملات رائعة للعلامات التجارية الشريكة للفيفا، بما فيها ماكدونالدز وكيا وفيزا وهايسينس، تواكب مهرجان فيفا للمشجعين على نطاق دولي لتقدّم تجربة رائعة ومليئة بالمرح، وستكون المحطة الأمثل للاستمتاع بجميع بطولات كرة القدم في المملكة العربية السعودية."
وارتفعت وتيرة الحماس والترقب لانطلاق بطولة كأس العالم في جميع أنحاء السعودية إذ يستعد "الأخضر" لمشاركته السادسة في المونديال عندما يواجه منتخب الأرجنتين في 22 نوفمبر.
وتعليقًا على الإعلان، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: "كأس العالم سيكون محط أنظار العالم والجماهير السعودية تترقب انطلاق البطولة بشغف كبير، نحن شعب يعشق رياضة كرة القدم وأنا على ثقة كاملة في أن الجماهير ستكون سعيدة جدًا بإعلان اليوم الذي سيتيحهم فرصة فريدة ومميزة للاستمتاع بالحفل الكروي بحضور مهرجان المشجعين الدولي FIFA Fan Festival™ برعاية كوكا-كولا، نتطلع لأولى مباريات الأخضر يوم 22 نوفمبر وجميع اللاعبين يعلمون أن لديهم كافة الدعم والتشجيع من ملايين المشجعين في كافة أنحاء المملكة."
ساعات العمل:
الدور الأول: تفتح الأبواب الساعة 11 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
دور الـ16: تفتح الأبواب الساعة 4 بعد الظهر وتغلق الساعة 1 صباحًا.
الدور ربع النهائي: تفتح الأبواب الساعة 4 بعد الظهر وتغلق الساعة 1 صباحًا
الدور نصف النهائي: تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً وتغلق الساعة 1 صباحًا.
المباراة النهائية ومباراة المركز الثالث: تفتح الأبواب الساعة 4 بعد الظهر وتغلق الساعة 9 مساءً.