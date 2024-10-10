"الطريق إلى كأس العالم 2026": الأخضر السعودي يتعثر في محطة اليابان

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام ضيفه اليابان بنتيجة 0/2 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة ، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة "الجولة الثالثة" - الدور الثالث - في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".
الشوط الأول خرج الأخضر السعودي متأخرًا بهدف لليابان دون مقابل ، جاء في الدقيقة 14 عن طريق "دايتشي كاكادا" ، وسط خطأ من قِبل دفاع المنتخب السعودي في تشتيت الكرة عن منطقة الخطر.
وكانت محاولة سعود عبدالحميد هي الأخطر للأخضر في الدقيقة 42 ، حيث حولها حارس "الساموراي" سوزوكي ، إلى ركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر.
كما شهد نهاية الشوط الأول تصديًا رائعًا لحارس الأخضر "أحمد الكسار" لكرة يابانية خطرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 45+1.
ومع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للأخضر " مانشيني" باللاعب صالح الشهري بدلاً عن أيمن يحيى، كما دفع باللاعب عبدالله رديف ، لتعديل النتيجة ، لكن حدث العكس ، بعد رأسية لاعب اليابان "كوكي أوغاوا" التي سكنت الشباك كهدف ثانٍ لليابان في الدقيقة 81.
بتلك النتيجة حافظ المنتخب الياباني على الصدارة برصيد 9 نقاط ، والأخضر ثالثًا برصيد 4 نقاط.
وشهدت المباراة عدة لفتات إنسانية تجاه اللاعب "فهد المولد " شفاه الله ، سواءً بتعليق قميصه، أو ارتداء قائد الأخضر سالم الدوسري القميص رقم 19 وهو ذاته رقم المولد.