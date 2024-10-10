"الطريق إلى كأس العالم 2026": الأخضر السعودي يتعثر في محطة اليابان

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام ضيفه اليابان بنتيجة 0/2 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة ، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة "الجولة الثالثة" - الدور الثالث - في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".