"بن جلوي" يجتمع برئيس دورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"

واطلع "ابن جلوي"، خلال الاجتماع، الذي شهد حضور الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية (الرياض2034) الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم السيدة جان باترسون، على الجهود الكبيرة، التي تقوم بها اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية، في سبيل تقديم خدمات لوجيستية عالية لإدارات الوفود والإجابة عن استفساراتهم، بما يضمن نجاح الدورة الشتوية قبل بدايتها بوقت مبكر.