"بن جلوي" يجتمع برئيس دورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"

اجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم الخميس بالسيد أندريا فارنييير الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية ميلانو كورتينا 2026م في مدينة ميلانو الإيطالية.
واطلع "ابن جلوي"، خلال الاجتماع، الذي شهد حضور الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية (الرياض2034) الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم السيدة جان باترسون، على الجهود الكبيرة، التي تقوم بها اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية، في سبيل تقديم خدمات لوجيستية عالية لإدارات الوفود والإجابة عن استفساراتهم، بما يضمن نجاح الدورة الشتوية قبل بدايتها بوقت مبكر.
من جهة أخرى، زار فريق العمل، المنشآت والصالات التي ستحتضن منافسات أولمبياد عام 2026م.
يذكر أن إيطاليا ستستضيف الأولمبياد الشتوي للمرة الثالثة في تاريخها خلال الفترة 6-22 فبراير 2026م، وتقام في 14 منشأة في كورتينا وميلانو، ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 3500 رياضي من 93 دولة من مختلف دول العالم.
وكانت اللجنة المنظمة للأولمبياد الإيطالي، قد أعلنت عن شعار الدورة تحت اسم (المستقبل) والذي حاز على أعلى نسبة تصويت إلكتروني 74% من أصل 871 ألف صوت من 169 دولة.