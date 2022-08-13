باجتماع مع المدرب.. الأهلي يدشن تدريباته تحضيرًا لدوري يلو

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته، مساء أمس السبت، بعد راحة ليومين منحهما الجهاز الفني للاعبين عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي في تركيا.
وقبل انطلاق الحصة التدريبية، عقد المدير الفني للفريق روبرت سيبولدي اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله برنامج الفريق قبل بدء منافساته بدوري الدرجة الأولى "دوري يلو" في الموسم الجديد 2022-2023.
وانطلقت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.
كما اشتملت الحصة التدريبية على العديد من الجوانب الفنية لمختلف مراكز اللعب.