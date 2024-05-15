في سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. "هيو جيم كيم" تتوج بلقب الفردي و"كانغ" بكأس الفرق

وعودة إلى منافسات الفردي: لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لتشارلي هال في ذلك اليوم، التي على الرغم من جولتها الأخيرة من أربعة دون المستوى، إلا أنها جاءت في المركز الثاني بعد الفائزة "هيو جيم كيم".