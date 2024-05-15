في سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. "هيو جيم كيم" تتوج بلقب الفردي و"كانغ" بكأس الفرق

توّجت النجمة الكورية "هيو جيم كيم" بلقب سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن حلّت بالمركز الأول في البطولة التي أقيمت في نادي كوريا الجديد في مدينة سيئول.
وقدمت نجمة كوريا الجنوبية التي انضمّت إلى حدث الجولة الأوروبية للسيدات ورابطة المحترفات؛ أداء لا ينسى أمام عشاق اللعبة في جولة أقيمت بعد توقف المطر، وتمكنت من الانتقال إلى ستة تحت المستوى، وأقامت مجموعة أخيرة قوية مع "مارياجو أوريبي" التي سجلت -4، و"تشارلي هال" -3.
وعلى صعيد الفرق شهد اليوم الأخير جولة مثيرة على مستوى منافسات الفرق؛ حيث نجح فريق كانغ في الفوز به بعد أن سجل مجموع 23 تحت المستوى متقدمًا على فريق أوريبي.
وعودة إلى منافسات الفردي: لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لتشارلي هال في ذلك اليوم، التي على الرغم من جولتها الأخيرة من أربعة دون المستوى، إلا أنها جاءت في المركز الثاني بعد الفائزة "هيو جيم كيم".
بالنسبة لـ"هال"، التي سجلت سلسلة من خمسة "بيردي" في سبعة حفر في المقدمة، كان هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب اتّخاذها؛ حيث تواصل محاولتها لتحقيق فوزها الأول منذ عام 2022.
وستتوجه سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إلى لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو.