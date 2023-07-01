تحتضنها الجزائر.. انطلاق مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية الـ15 غدًا

وتستمر مرحلة دور المجموعات من البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل؛ بينما تقام منافسات نصف النهائي في 11 يوليو، على أن تُلعَب مباراتا المركز الثالث والنهائي في الرابع عشر من الشهر الحالي.