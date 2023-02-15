الألماني "كروس": ريال مدريد محطتي الأخيرة.. القرار النهائي

قال توني كروس لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم إنه سينهي مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني، ولكنه أيضًا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أم لا.
وكشف "كروس" البالغ من العمر 33 عامًا عن اقتراب مسيرته من النهاية بعد أن توج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية، السبت الماضي.
وينتهي عقد "كروس" مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقال "كروس" في آخر نسخة من مدونته الصوتية إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده أم لا.
وقال: سأنهي مسيرتي هنا، ولكن لا أعلم بالتحديد متى، الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن. ولكن هناك اتجاه.
وانضم "كروس" إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، وفاز "كروس" بخمسة ألقاب لكأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني مع الريال.