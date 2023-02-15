الألماني "كروس": ريال مدريد محطتي الأخيرة.. القرار النهائي

قال توني كروس لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم إنه سينهي مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني، ولكنه أيضًا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أم لا.