هدف "رونالدو" في الدحيل الأجمل في الجولة الـ3 من بطولة أبطال آسيا

وحصل هدف النجم البرتغالي على أعلى نسبة تصويت وصلت إلى 57% من أصوات المصوتين، متقدمًا على هدف نجم الهلال الصربي ألكساندر ميتروفيتش في مرمى مومباي سيتي الهندي، الذي حل ثانيًا بـ42% من الأصوات.