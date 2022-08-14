"الفتح" يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني مرتين بسلوفينيا

واستأنف الفتح تدريباته، اليوم الأحد، على فترتين، بعد الراحة التي منحها المدير الفني دونيس للاعبين أمس، وانطلقت الحصة الصباحية في صالة الجيم، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية، وفي الفترة المسائية ركز السيد دونيس على الجوانب الفنية، حيث أجرى تدريبات مختلفة بالكرة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين وطبق العديد من الجمل التكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي، ووضع الخطة التي ينوي بها مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في المواجهتين.