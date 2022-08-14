"الفتح" يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني مرتين بسلوفينيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، غداً الاثنين، مباراتين وديتين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في الفترتين الصباحية والمسائية على التوالي، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.
ويأتي قرار لعب المباراتين الوديتين برغبة مشتركة من الجهازين الفنيين للفريقين من أجل اتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم مع ختام معسكر كل منهما.
واستأنف الفتح تدريباته، اليوم الأحد، على فترتين، بعد الراحة التي منحها المدير الفني دونيس للاعبين أمس، وانطلقت الحصة الصباحية في صالة الجيم، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية، وفي الفترة المسائية ركز السيد دونيس على الجوانب الفنية، حيث أجرى تدريبات مختلفة بالكرة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين وطبق العديد من الجمل التكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي، ووضع الخطة التي ينوي بها مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في المواجهتين.
وخاض الفتح 3 مواجهات ودية خلال معسكره الحالي بسلوفينيا، كانت الأولى أمام رادوملي وكسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية أمام النصر الإماراتي وخسرها بهدفين، قبل أن يكسب تابور سيشانا السلوفيني في الودية الثالثة بهدفين نظيفين.