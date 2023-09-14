"نيمار" يدعم أوراق "خيسوس" أمام الرياض.. في الجولة السادسة من دوري روشن

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مشاركة النجم البرازيلي "نيمار"، اليوم الخميس، رفقة اللاعبين الدوليين في التدريب الختامي استعدادًا لمواجهة الرياض دوريًا، غدًا الجمعة.
وشارك في الحصة التدريبية للأزرق التي قادها البرتغالي "خيسوس"، لاعبو الفريق الدوليون، عقب الفراغ من المشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية.
وانطلق المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وتركزت على الجوانب الفنية، وشرح "خيسوس" للاعبين عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.