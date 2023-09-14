"نيمار" يدعم أوراق "خيسوس" أمام الرياض.. في الجولة السادسة من دوري روشن

وانطلق المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وتركزت على الجوانب الفنية، وشرح "خيسوس" للاعبين عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.