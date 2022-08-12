الآسيوي: سالم الدوسري نجم يستحقّ المتابعة من قارة آسيا في كأس العالم قطر 2022

ويتوقع أن يكون نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري أحد أبرز الأسماء في القارة الآسيوية التي ستلعب دورًا بارزًا مع منتخب بلادهم في النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط.