الآسيوي: سالم الدوسري نجم يستحقّ المتابعة من قارة آسيا في كأس العالم قطر 2022

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، يستعدّ نجوم قارة آسيا لتقديم أفضل ما بوسعهم من أجل السطوع بقوة خلال العرس العالمي.
ويتوقع أن يكون نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري أحد أبرز الأسماء في القارة الآسيوية التي ستلعب دورًا بارزًا مع منتخب بلادهم في النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط.
وعلى ضوء ذلك قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلقاء الضوء على ستة نجوم مميزين من قارة آسيا، ينتظر أن يبرزوا بقوة في مونديال قطر 2022.
- العمر: 31 عامًا
- المركز: خط الوسط
- المباريات الدولية: 65
- الأهداف الدولية: 17
- النادي: الهلال "السعودية"
خلال كأس العالم 2018 في روسيا سجل سالم الدوسري هدف الفوز في المباراة التي تغلّب بها منتخب السعودية على مصر بنتيجة 2-1؛ حيث يعتبر من النجوم أصحاب الثقل الكبير في منتخب بلاده.
نجم نادي الهلال يمتاز بالهدوء والإبداع، وهو يأمل مع زملائه بمواصلة العروض القوية التي شاهدناها خلال مشوار التصفيات الآسيوية لكأس العالم.
ويلعب منتخب السعودية في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كلًّا من: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
- العمر: 26 عامًا
- المركز: مهاجم
- المباريات الدولية: 74
- الأهداف الدولية: 39
- النادي: الدحيل "قطر"
توج المهاجم المعز علي نجم منتخب قطر بجائزة هداف كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعدما سجل رقمًا قياسيًّا بلغ 9 أهداف، وهو يأمل بتسجيل تألق جديد خلال ظهوره الأول في كأس العالم.
وبعد التألق في كأس آسيا واصل المعز علي التألق مع منتخب قطر، وذلك عبر المشاركات المختلفة في كافة أرجاء العالم استعدادًا لكأس العالم.
فقد شارك المهاجم المميز مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019، والكأس الذهبية لكونكاكاف 2021 والتصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، وهو يأمل بمواصلة هواية التسجيل خلال مباريات المجموعة الأولى أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.
- العمر: 30 عامًا
- المركز: مهاجم
- المباريات الدولية: 104
- الأهداف الدولية: 33
- النادي: توتنهام هوتسبر "إنكلترا"
يعتبر سون هيونغ-مين أبرز نجوم كرة القدم الكورية الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وهو يشارك للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم.
قائد المنتخب الكوري يحمل طموحات كبيرة، وهو يدخل بطولة كأس العالم بعد أن حصل على جائزة هداف الدوري الإنكليزي الموسم الماضي بالتساوي مع المصري محمد صلاح، ليكون أول لاعب آسيوي يحقق هذا الإنجاز.
ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كلًّا من: أورغواي، وغانا، والبرتغال.
- العمر: 27 عامًا
- المركز: مهاجم
- المباريات الدولية: 62
- الأهداف الدولية: 40
- النادي: ليفركوزن "ألمانيا"
يفتخر منتخب إيران بامتلاك خيارات واسعة في خط الهجوم، ويبرز على رأس قائمة مهاجمي الفريق النجم سردار أزمون.
وكان أزمون أحد أبرز نجوم المنتخب الإيراني خلال السنوات الأخيرة، وكان مستواه يتطوّر بشكل مستمر أيضًا من خلال اللعب مع الأندية الأوروبية.
وانضم المهاجم الإيراني هذا الموسم إلى نادي باير ليفركوزن الألماني، بعد خمس سنوات ناجحة في الدوري الروسي مع زينت بطرسبورغ. وتعول الجماهير الإيرانية عليه الكثير لتجاوز المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات: إنكلترا، وويلز، والولايات المتحدة.
- العمر: 29 عامًا.
- المركز: الجناح الأيمن
- المباريات الدولية: 36
- الأهداف الدولية: 9
- النادي: ريم "فرنسا"
يخوض منتخب اليابان منافسات كأس العالم بتشكيلة مليئة بالمواهب، ويبرز في الفريق الجناح جونيا ايتو الذي ساهم من خلال أهدافه في تعافي الفريق بعد البداية الضعيفة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مؤخرًا إلى نادي ستاد ريم الفرنسي، وقد سجل خلال الدور النهائي من التصفيات أمام فيتنام وعمان والصين والسعودية، ليساعد منتخب بلاده على بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السابعة على التوالي.
وخلال النسخة السابقة من كأس العالم عام 2018 في روسيا، خرج المنتخب الياباني من دور الـ16، وهو يواجه هذا العام منتخبات: ألمانيا، وإسبانيا، وكوستاريكا، ضمن المجموعة الرابعة.
- العمر: 31 عامًا
- المركز: قلب الدفاع.
- المباريات الدولية: 52
- الأهداف الدولية: 8
- النادي: غلاسغو سلتيك "اسكتلندا".
صحيح أن آرون موي لا يشتهر بتسجيل الأهداف، ولكنه في ذات الوقت يقوم بدور محوري في خط دفاع المنتخب الأسترالي.
وانضم اللاعب إلى نادي سلتيك الاسكتلندي قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو يأمل في المشاركة بشكل منتظم مع فريقه الجديد كي يستعد بأفضل صورة ممكنة من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم؛ حيث يلعب المنتخب الأسترالي بالمجموعة الرابعة إلى جانب: فرنسا حاملة اللقب، وتونس، والدنمارك.
وكان موي من اللاعبين الذين ساهموا في تأهل أستراليا إلى كأس العالم، وبرز بقوة خلال مباراتي الملحق أمام الإمارات وبيرو، وهو ينتظر أن يكون على رأس قائمة الفريق في المباراة الأولى أمام فرنسا يوم 22 الثاني/ نوفمبر.