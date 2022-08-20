بعد الهبوط لدوري "يلو ".. 7 رحلوا ماذا بقي يا أهلي؟

بعد هبوط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي "رسميًا" إلى مصاف أندية دورية الدرجة الأولى "دوري يلو" نهاية الموسم الكروي الماضي 2022، انفرطت سبحة الأخضر وبات رحيل اللاعبين عن الفريق هدفًا للأغلبية من أجل اللعب في دوري المحترفين.
شملت قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول: انتقال هداف الفريق التاريخي السوري "الدولي" عمر السومة إلى صفوف النادي العربي القطري بنظام الإعارة، فيما انتقل المقدوني "اليوسكي" لفنربخشة التركي بنظام الإعارة، ورحل البرازيلي "إدورادو" إلى موطنه البرازيل وتحديدًا إلى نادي بوتاجو البرازيلي، فيما عاد حسين المقهوي لنادي الفتح، بينما انضم عبد الله حسون لصفوف ضمك ، وتوجّه محمد مجرشي إلى المجمعة وتحديدًا لنادي الفيحاء.
وأخيرًا وفي صفقة مدويّة انتقل اليوم السبت "الدولي" عبد الرحمن غريب لصفوف نادي النصر.
وما زالت جماهير النادي الأهلي تتساءل بعد رحيل السباعي عن الفريق .. ماذا بقي بعد؟