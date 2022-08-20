بعد الهبوط لدوري "يلو ".. 7 رحلوا ماذا بقي يا أهلي؟

شملت قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول: انتقال هداف الفريق التاريخي السوري "الدولي" عمر السومة إلى صفوف النادي العربي القطري بنظام الإعارة، فيما انتقل المقدوني "اليوسكي" لفنربخشة التركي بنظام الإعارة، ورحل البرازيلي "إدورادو" إلى موطنه البرازيل وتحديدًا إلى نادي بوتاجو البرازيلي، فيما عاد حسين المقهوي لنادي الفتح، بينما انضم عبد الله حسون لصفوف ضمك ، وتوجّه محمد مجرشي إلى المجمعة وتحديدًا لنادي الفيحاء.