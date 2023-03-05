الجولة 19 الأكثر تسجيلًا في دوري روشن.. والنصر الأقوى هجومًا

شهدت الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م، تسجيل أكثر عدد من الأهداف في المسابقة حتى الآن، بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري.
وسجّلت الفرق في هذه الجولة 29 هدفًا في 8 مباريات بمعدل 3،62 هدف بالمباراة الواحدة، وحظيت مباراة الوحدة وضيفه الهلال، التي انتهت "3-3"، بتسجيل أكثر عدد من الأهداف بالجولة.
ومع نهاية الجولة 19 ارتفع عدد الأهداف المسجّلة في دوري روشن حتى الآن، إلى 390 هدفًا في 149 مباراة، بمعدل 2،62 هدف بالمباراة الواحدة، علمًا أن هناك ثلاث مباريات مؤجّلة لم تلعب بعد ضمن منافسات المسابقة.
ويعدّ فريق النصر أكثر الفرق تهديفًا حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 42 هدفًا، متفوّقًا على أقرب منافسيه بفارق 5 أهداف الشباب صاحب الـ37 هدفًا، يليه الاتحاد بـ34 هدفًا، ثم الفتح بـ30 هدفًا، والهلال بـ29 هدفًا من 16 مباراة فقط؛ حيث يملك ثلاث مباريات مؤجّلة.