الجولة 19 الأكثر تسجيلًا في دوري روشن.. والنصر الأقوى هجومًا

ويعدّ فريق النصر أكثر الفرق تهديفًا حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 42 هدفًا، متفوّقًا على أقرب منافسيه بفارق 5 أهداف الشباب صاحب الـ37 هدفًا، يليه الاتحاد بـ34 هدفًا، ثم الفتح بـ30 هدفًا، والهلال بـ29 هدفًا من 16 مباراة فقط؛ حيث يملك ثلاث مباريات مؤجّلة.