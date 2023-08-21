مع نهاية الجولة الثانية.. "مالكوم" و"فيرمينو" في صدارة هدافي دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" عن قائمة الهدافين بمنافسات الدوري بعد مرور جولتين.
وتصدر قائمة الهدافين بعد مرور جولتين، مالكوم لاعب الهلال وفيرمينو لاعب الأهلي، حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف.
وجاء بالمركز الثاني العديد من لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين، فسجل كل من: إيغور كورنادو، عبد الرزاق حمدالله لاعبا الاتحاد هدفين لكل منهما.
كما سجل أيضاً كرستيان تيو لاعب الفتح، صالح آل عباس لاعب الرياض، فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء، عبدالله العمار لاعب ضمك هدفين لكل منهم.
ويحتل صدارة ترتيب جدول روشن السعودي للمحترفين الاتحاد والأهلي والاتفاق برصيد 6 نقاط مع اختلاف الأهداف.