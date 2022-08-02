"ياماشيتا" تصبح أول حكمة محترفة في اليابان

باتت يوشيمي ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، بعد أن وقعت عقدًا احترافيًّا مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، ويأتي العمل الجديد بعد أقل من عام على إطلاق اليابان أول بطولة دوري للمحترفات في البلاد.
وقالت: إن هذه الخطوة تعتبر قفزة كبيرة قبل تسجيل محطة تاريخية من خلال مشاركتها في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.
وكانت ياماشيتا البالغة من العمر 36 عامًا قد اختيرت في شهر مايو الماضي، إلى جانب الفرنسي ستيفاني فرابارت، والرواندية سليمة موكانسانغا، ليصبحن أول حكمات في التاريخ يشاركن في إدارة مباريات كأس العالم للرجال.
واعتبرت ياماشيتا أول حكمة تقود مباراة في دوري أبطال آسيا، أن تحولها للاحتراف يعتبر "خطوة مهمة من أجل لفت الأنظار إلى السيدات".
وأوضحت: هدفي هو إثبات أنه ليس بالأمر الغريب أن تقوم امرأة بإدارة مباراة للرجال، ولكن في هذه المرحلة أنا سعيد بعمل خطوة تستقطب اهتمامًا كبيرًا.
وكان تم اختيار ياماشيتا وفرابارت وموكانسانغا، ضمن 36 حكمًا من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام في شهرَي نوفمبر وديسمبر، كما تم أيضًا للمرة الأولى اختيار ثلاث حكمات مساعدات من ضمن 69 حكمًا مساعدًا.
وأكدت ياماشيتا أنها تتطلع إلى "تنفس هواء كأس العالم" في قطر، وأنها ستحاول تسريع عملية اتخاذ القرار لديها.