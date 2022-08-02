"ياماشيتا" تصبح أول حكمة محترفة في اليابان

وكان تم اختيار ياماشيتا وفرابارت وموكانسانغا، ضمن 36 حكمًا من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام في شهرَي نوفمبر وديسمبر، كما تم أيضًا للمرة الأولى اختيار ثلاث حكمات مساعدات من ضمن 69 حكمًا مساعدًا.