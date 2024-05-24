"الاتحاد" يحسم لقب الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 للموسم 2023-2024

حسم فريق الاتحاد رسميًا لقب الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024، قبل جولة من نهاية المسابقة.
وجاء حسم الاتحاد للقب بعد فوزه على التعاون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، لحساب الجولة 33 على ملعب نادي الاتحاد بجدة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 74 نقطة معززًا موقعه في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثاني قبل جولة من النهاية.
ومن المقرر أن يتم تتويج فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا بعد التنسيق مع نادي الاتحاد على موعد التتويج.