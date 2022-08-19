"الهلال" يكسب ودية "الباطن" بثلاثية نظيفة

كسب فريق الهلال نظيره الباطن بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وأحرز أهداف الفريق (لوسيانو فييتو وأوديون إيغالو "هدفين").