"الهلال" يكسب ودية "الباطن" بثلاثية نظيفة

كسب فريق الهلال نظيره الباطن بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وأحرز أهداف الفريق (لوسيانو فييتو وأوديون إيغالو "هدفين").
وأجرى الثلاثي "ياسر الـشهـراني، عبدالإله المالكي وميشايل ديلغادو" حصصهم التدريبية في صالة الإعداد البدني، فيما واصل الرباعي "سـلمان الفرج، متعب المفـرج، صالح الشهري وجانغ هيون سو" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
ومنح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز الفريق راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم مساء الأحد.