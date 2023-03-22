اتحاد القدم يكشف مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من أغلى وأعرق الكؤوس في المملكة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م، والتي تشهد نهائيًّا مبكرًا يجمع بين ثاني أكثر فريقين حقّقا لقب البطولة على مدار تاريخها (الاتحاد، والهلال) بـ9 ألقاب لكل منهما.
ففي المباراة الأولى التي هي عبارة عن واحد من أقوى كلاسيكويات الكرة السعودية، يستضيف الاتحاد نظيره الهلال يوم الـ23 أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند تمام الساعة التاسعة مساء.
في حين يستضيف النصر الفائز بلقب البطولة في 6 مناسبات، نظيره الوحدة الفائز أيضًا بلقب أغلى الكؤوس في مناسبتين، يوم 24 أبريل، على ملعب مرسول بارك، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.