اتحاد القدم يكشف مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

في حين يستضيف النصر الفائز بلقب البطولة في 6 مناسبات، نظيره الوحدة الفائز أيضًا بلقب أغلى الكؤوس في مناسبتين، يوم 24 أبريل، على ملعب مرسول بارك، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.