الهلال يغلق ملف الآسيوية ويدشن تحضيراته للديربي أمام النصر

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم فريق "نافباخور الأوزبكي"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.