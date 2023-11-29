الهلال يغلق ملف الآسيوية ويدشن تحضيراته للديربي أمام النصر

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم فريق "نافباخور الأوزبكي"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
من جانب آخر واصل الرباعي "ياسر الشهراني، محمد العويس، ناصر الدوسري وحسان تمبكتي" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
ويختتم الأزرق مساء الغد في مقر النادي تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة "النصر" مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15من دوري روشن والمسماة بجولة: #الرياض_إكسبو2030.