مدرب الاتحاد "نونو سانتو" يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

وتضمنت محاضرة البرتغالي سانتو العديد من المواضيع مثل التخطيط للبرنامج الزمني في الموسم الرياضي، توزيع المهام والواجبات للاعبين وفقاً للحاجة الفنية، وعديد من المواضيع الفنية والتكتيكية الأخرى.