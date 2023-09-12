مدرب الاتحاد "نونو سانتو" يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

أقامت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، محاضرة فنية ضمن برنامج التعليم المستمر، وقدم المحاضرة مدرب فريق الاتحاد نونو اسبريتو سانتو في مقر نادي الاتحاد.
وتضمنت محاضرة البرتغالي سانتو العديد من المواضيع مثل التخطيط للبرنامج الزمني في الموسم الرياضي، توزيع المهام والواجبات للاعبين وفقاً للحاجة الفنية، وعديد من المواضيع الفنية والتكتيكية الأخرى.
ويعتبر برنامج التعليم المستمر أحد برامج اللجنة الفنية ويهدف لمنح المدربين الوطنيين المزيد من الخبرات عن طريق الاحتكاك مع أفضل المدربين والمحاضرين ذوي الخبرات والتجارب المميزة في كرة القدم المحلية والعالمية.
وقدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره للمدرب نونو سانتو على تواجده وتقديمه للمعلومات القيمة، كما شكر السلطان إدارة ومنسوبي نادي الاتحاد على استضافتهم للمحاضرة في مقرهم، متمنياً للمدربين الحاضرين كل التوفيق.