من كأس العالم لاستضافة الفعاليات.. إنجازات مميزة للكرة السعودية في 2022

وشهد عام 2022 إنجازًا غير مسبوق للمنتخب الأولمبي السعودي والذي توج لأول مرة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في أوزبكستان في يونيو الماضي، حيث حقق المنتخب الأولمبي اللقب دون أن تستقبل شباكه أي هدف، حيث تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط متقدمًا على اليابان، الإمارات وطاجيكستان، قبل الفوز على فيتنام 2-0 في ربع النهائي، ثم الفوز بنفس النتيجة على أستراليا في نصف النهائي، قبل حسم اللقب بالفوز على أصحاب الأرض بثنائية في النهائي، ليعود ليضيف ثاني ألقابه في 2022، بعد التتويج بكأس بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في جدة في نوفمبر الماضي، فيما توج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بكأس العرب للشباب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب عام 2021، إلى جانب تتويج المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية بلقب غرب آسيا في مارس الماضي.