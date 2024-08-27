انطلاق تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة بـ 25 رياضة

وقد رصدت اللجنة لهذه النسخة مجموع جوائز تجاوز 180 مليونًا، حيث سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال، كما تم تأهيل وتجهيز 23 موقعًا لاستقبال المنافسات، بالإضافة إلى قرية المشجعين بالبوليفارد، والتي ستستضيف عددًا من المنافسات.