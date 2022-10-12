حارس الاتفاق "باولوفيكتور" يتقدم التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن

وكان الحارس البرازيلي اختير في التشكيل المثالي للجولة الثانية، عندما قاد فريقه الاتفاق للعودة بنقطة ثمينة من جدة أمام الاتحاد، حيث ذاد عن مرماه في تلك المباراة ببسالة، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي.