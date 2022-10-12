حارس الاتفاق "باولوفيكتور" يتقدم التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن

اختير البرازيلي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق للمرة الثانية حارساً للتشكيلة المثالية، بعد اختياره ضمن تشكيلة الجولة السابعة لدوري روشن السعودي التي اختتمت أمس الثلاثاء، وذلك حسب موقع "Sofascore".
وكان الحارس البرازيلي اختير في التشكيل المثالي للجولة الثانية، عندما قاد فريقه الاتفاق للعودة بنقطة ثمينة من جدة أمام الاتحاد، حيث ذاد عن مرماه في تلك المباراة ببسالة، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي.
وجاءت تشكيلة الجولة السابعة كما يلي:
باولو فيكتور (الاتفاق)، مروان سعدان (الفتح)، أوسكار دوراتي، البيرتو دوراتي (الوحدة)، برونو هنريكي (الاتحاد)، فراس الغامدي (الاتفاق)، سامي النجعي (النصر)، اندريه كاريلو (الهلال)، كريستيان كويفا (الفتح)، أيمن يحيى (النصر)، فراس البريكان (الفتح).