ساديو ماني على أعتاب الانضمام للنصر

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تحسُّبًا للتوقيع" مع النجم السنغالي في أي وقت خلال البطولة، على اعتبار أن كل فريق يستطيع تقديم قائمة بـ35 لاعبًا في البطولة العربية شرط ألا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي.