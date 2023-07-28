ساديو ماني على أعتاب الانضمام للنصر

بات الدوليّ السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق النصر السعودي، بعد أن دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلةً متقدّمة.
ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: فإن المحادثات في مراحل متقدمة اليوم.. والصفقة بين ساديو ماني والنصر تقترب.
وأشار خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين: لم يتم إغلاق الصفقة بعد، ولكنها تتقدم بشكل جيد منذ ليلة أمس.. بايرن والنصر على اتصال مباشر اليوم للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
وقال الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": إن الألماني بيورن بيزيمر وكيل أعمال اللاعب، يتواجد في اليابان للتفاوض مع النصر.. تتقدّم المحادثات بينما تناقش الأطراف التفاصيل الرئيسية لتحقيق ذلك.. يبدو أخيرًا أن الصفقة ممكنة حقًّا.
وكشفت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي النصر أدرجت اسم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية المقامة منافساتها حاليًّا في السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تحسُّبًا للتوقيع" مع النجم السنغالي في أي وقت خلال البطولة، على اعتبار أن كل فريق يستطيع تقديم قائمة بـ35 لاعبًا في البطولة العربية شرط ألا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي.
ويتبقّى على انتهاء عقد ساديو ماني مع بطل الدوري الألماني موسمان؛ حيث كان وقع على عقد مدته 3 سنوات في صيف 2022.