برنامج إسباني: "ميسي" يوافق على الانضمام إلى "الهلال" خلال الموسم المقبل

كشف البرنامج الإسباني "El Chiringuito"، عن قبول الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عرض الهلال الضخم المقدم له للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية على "تويتر": إن ميسي قد قَبِل عرض نادي الهلال السعودي، وسيحصل على 300 مليون يورو سنوياً.
وأفاد البرنامج أن الإسبانى سيرجيو بوسكيتس سيقبل أيضًا عرض الهلال المقدم له لمدة موسمين، كذلك سيغادر الإسبانى جوردي ألبا إلى الهلال، في حال أنهى عقده مع برشلونة.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.