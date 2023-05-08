برنامج إسباني: "ميسي" يوافق على الانضمام إلى "الهلال" خلال الموسم المقبل

وأفاد البرنامج أن الإسبانى سيرجيو بوسكيتس سيقبل أيضًا عرض الهلال المقدم له لمدة موسمين، كذلك سيغادر الإسبانى جوردي ألبا إلى الهلال، في حال أنهى عقده مع برشلونة.