بالفيديو : هدف لاعب الاتحاد "كانتي" ينافس على جائزة الهدف الأجمل

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السابعة من الموسم الجديد ، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".