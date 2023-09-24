بالفيديو : هدف لاعب الاتحاد "كانتي" ينافس على جائزة الهدف الأجمل

اختارت رابطة دوري المحترفين قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السابعة من الموسم الجديد ، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين والذي يضم كلاً من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على الهدف الثاني للنجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بمرمى الأهلي ، والذي سجله من قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء استقرت في سقف المرمى ، علمًا بأن اللاعب سجل هدفين في تلك المباراة.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف النجم الفرنسي أنغولو كانتي لاعب الاتحاد في مرمى الفتح، حيث يعود له الفضل في منح فريقه انتصار مثير، حينما أطلق قذيفة صاروخية لامست العارضة قبل أن تستقر في الشباك.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الدولي الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب فريق ضمك بمرمى الهلال، والذي سجله من ركلة حرة ثابتة باغتت الحارس ياسين بونو.
يُشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.