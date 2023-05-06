الاتفاق يستأنف تدريباته على فترتَيْن.. ونعيم يشارك في التدريبات الجماعية

وكان التدريب قد اشتمل على فترتين (صباحية ومسائية). ففي التدريب الصباحي الذي أُقيم في الصالة الرياضية بالنادي، تم التركيز على تمارين التقوية عبر مجموعتين، فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية بملعب النادي على تمارين لياقية، ثم طبَّق اللاعبون الجانب الفني عبر تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية.