الاتفاق يستأنف تدريباته على فترتَيْن.. ونعيم يشارك في التدريبات الجماعية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته أمس السبت على ملعبه الرديف بالنادي استعدادًا لمواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب قد اشتمل على فترتين (صباحية ومسائية). ففي التدريب الصباحي الذي أُقيم في الصالة الرياضية بالنادي، تم التركيز على تمارين التقوية عبر مجموعتين، فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية بملعب النادي على تمارين لياقية، ثم طبَّق اللاعبون الجانب الفني عبر تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة التونسي لاعب وسط الاتفاق نعيم السليتي بشكل تدريجي.. فيما لم يشارك المدافع الأنغولي مارسيل تيسيران في التدريبات بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة الخليج الماضية. ويحتاج مارسيل إلى فحوصات إضافية لتشخيص نوع الإصابة، ومدة العلاج والتأهيل.
وسوف يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعبه الرديف بالنادي.